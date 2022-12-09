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  4. Son dakika: Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'a bıçakla saldırmıştı! O şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika: Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'a bıçakla saldırmıştı! O şüpheli adliyeye sevk edildi

09.12.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı düzenledikten sonra yakalanarak gözaltına alınan S. K., Ankara Adliyesine sevk edildi.

Son dakika: Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'a bıçakla saldırmıştı! O şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan S. K., Ankara Adliyesine getirildi.

Yılmaz'a, partisinin genel merkezinde bıçakla saldıran S. K.'nin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen şüphelinin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, önceki gün, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış ve Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından kaçan saldırgan, Bolu'da yakalanmıştı.

(AA)

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Öztürk Yılmaz

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