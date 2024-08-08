SON DAKİKA | Yer: Esenyurt! İki grup arasında silahlı çatışma... Ekipler sevk edildi

Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt'taki Balıkyolu Caddesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenilirken çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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