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  4. SON DAKİKA | Yer: Esenyurt! İki grup arasında silahlı çatışma... Ekipler sevk edildi

SON DAKİKA | Yer: Esenyurt! İki grup arasında silahlı çatışma... Ekipler sevk edildi

08.08.2024 13:15
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Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt'taki Balıkyolu Caddesi'nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenilirken çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA | Yer: Esenyurt! İki grup arasında silahlı çatışma... Ekipler sevk edildi

Son dakika haberi: Esenyurt Balıkyolu Caddesi’nde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Silahlı çatışma
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