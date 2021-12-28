Son Dakika: Yere düşen engelli oğlunu böyle tekmeledi

Son dakika haberine göre tepki çeken olay, Sincan ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Mesut C., zihinsel engelli oğlunu rahatsızlığı nedeniyle cadde üzerindeki Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü. Mesut C.'nin elinden tuttuğu oğlu, işlemlerin ardından aile merkezinden çıktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Baba Mesut C., yerdeki oğluna kalkması için tekme attı. Mesut C., daha sonra ayağa kalkan oğluyla araca binerek ayrıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Mesut C.'nin oğlunu tekmelemesi güvenlik kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşlar polise şikayette bulundu. Görüntüde yerdeki oğluna ayağıyla vurduğu görülen Mesut C., polis tarafından gözaltına alındı. Mesut C. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

