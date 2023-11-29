Son dakika | Yerel seçim ittifakı için çok net sözler! Akşener'den asgari ücret çıkışı: "1 yıl boyunca milletimiz ne yapacak?"

Son dakika haberi: Son günlerin en çok konuşulan konularından biri de 2024 zamlı asgari ücret tutarı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin son 2 yıldan farklı olarak 2024'te bir kez belirleneceğini açıklamıştı. Partisinin TBMM grup toplantısında kürsüye çıkan Meral Akşener, "Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Madem bir yerlerden kısmanız gerekiyor, bir zahmet kendinizden kısın, biraz da siz tasarruf edin, biraz da siz kemer sıkın" dedi. İYİ Parti'nin CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağı konuşulurken Akşener'in "İYİ Parti ittifaklara dayanıp yan gelip yatmak için kurulmadı" sözleri de dikkat çekti.
İşte Akşener'in konuşmasından öne çıkan mesajlar:
İktidar ekonomimizi de düzlüğe çıkartmayı vadediyor. Ortadaki sorunun varlığını reddederek o soruna bir çözüm bulabileceğini iddia ediyor. Merkez Bankası faiz oranını yüzde 40'a çıkardı. Bundan 2,5 yıl evvel dönemin MB Başkanı faizleri yüzde 19'a çıkardığı için görevden alınmıştı. O günün şartlarında iktidarı defalarca uyarmıştık, "Merkez Bankası'nın işine karışmayın" demiştik.
Bugün ülkemizde geçim sıkıntısı varsa bu, AK Parti'nin eseridir. Bugün kiracılar ev sahipleriyle davalık oluyorsa, her gün bir adli vaka haberi alıyorsak bu, AK Parti'nin eseridir. Faizlerin yüzde 40'a dayanmış, enflasyonun da yüzde 60'ı aştığı bir ekonomide işçiler, memurlar yoksullaşıyor, emeklilerimiz açlık sınırının altında yaşamaya zorlanıyor. Bu vahim tabloda bile ne hikmetse birileri zenginleşmeye devam ediyor. Bu soygunun adı enflasyondur.
İYİ Parti siyasetin ahlaksız tekliflerini elinin tersiyle itenlerin partisidir. İYİ Parti milletin selameti için her türlü baskıya göğüs gerenlerin partisidir. İYİ Parti'nin güneşi ilk günkü ışıltısını koruyor. İYİ Parti birilerinin kariyer basamağı olsun diye kurulmadı, ittifaklara dayanıp yan gelip yatmak için de kurulmadı. İYİ Parti ülkemizin sınırlarını kevgire çevirip milyonlarca kaçağı, sığınmacıyı vatan topraklarına alanlara karşı Türk çocuklarının, kadınlarının huzurlu ve mutlu geleceği için kuruldu. İYİ Parti'nin kurulması iktidarından muhalefetine siyasi rant şımarığı ne kadar şer odağı varsa hepsinin rahatını bozdu. Kurulduğumuzdan beri bize istikamet çizmeye çalışanlar hep oldu. Memleketin onca sıkıntısı varsa her akşam üşenmeden, sıkılmadan İYİ Parti'ye ahkam kesenler hep oldu, olmaya devam edecek.