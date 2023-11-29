Son dakika | Yerel seçim ittifakı için çok net sözler! Akşener'den asgari ücret çıkışı: "1 yıl boyunca milletimiz ne yapacak?"

Son dakika haberi: Son günlerin en çok konuşulan konularından biri de 2024 zamlı asgari ücret tutarı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin son 2 yıldan farklı olarak 2024'te bir kez belirleneceğini açıklamıştı. Partisinin TBMM grup toplantısında kürsüye çıkan Meral Akşener, "Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Madem bir yerlerden kısmanız gerekiyor, bir zahmet kendinizden kısın, biraz da siz tasarruf edin, biraz da siz kemer sıkın" dedi. İYİ Parti'nin CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağı konuşulurken Akşener'in "İYİ Parti ittifaklara dayanıp yan gelip yatmak için kurulmadı" sözleri de dikkat çekti.

ERDOĞAN'A 'KADINA ŞİDDET' TEPKİSİ

İşte Akşener'in konuşmasından öne çıkan mesajlar:

Buradan Erdoğan'a sesleniyorum: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadınlar üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğunu çık, açıkla sayın Erdoğan. Her gün yeni bir kadın şiddete maruz kalırken İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek bu şiddete mani olabildiniz mi, onu da açıkla. Sonuç 2020'de 334 kadın şiddet yüzünden hayatını kaybederken 2023'ün bitmesine 1 ay kala bu sayı 264'e çıktı. Daha kaç kadını kaybedeceğimizi bilmiyoruz. Objektiflerin karşısına geçip "Kadına karşı şiddet abartılıyor" diyerek pis pis sırıtanları susturmadığınız sürece hiçbir şeyi değiştiremezsiniz.

"BUGÜN GEÇİM SIKINTISI VARSA AK PARTİ'NİN ESERİDİR"

İktidar ekonomimizi de düzlüğe çıkartmayı vadediyor. Ortadaki sorunun varlığını reddederek o soruna bir çözüm bulabileceğini iddia ediyor. Merkez Bankası faiz oranını yüzde 40'a çıkardı. Bundan 2,5 yıl evvel dönemin MB Başkanı faizleri yüzde 19'a çıkardığı için görevden alınmıştı. O günün şartlarında iktidarı defalarca uyarmıştık, "Merkez Bankası'nın işine karışmayın" demiştik.

Bugün ülkemizde geçim sıkıntısı varsa bu, AK Parti'nin eseridir. Bugün kiracılar ev sahipleriyle davalık oluyorsa, her gün bir adli vaka haberi alıyorsak bu, AK Parti'nin eseridir. Faizlerin yüzde 40'a dayanmış, enflasyonun da yüzde 60'ı aştığı bir ekonomide işçiler, memurlar yoksullaşıyor, emeklilerimiz açlık sınırının altında yaşamaya zorlanıyor. Bu vahim tabloda bile ne hikmetse birileri zenginleşmeye devam ediyor. Bu soygunun adı enflasyondur.

Çalışma Bakanı çıkıp asgari ücretin yılda 1 kere belirleneceğini söyledi. Yüksek enflasyon dönemlerinde ücret ve maaş ayarlamaları ne kadar sık yapılırsa çalışanlar ve emekliler enflasyona karşı o kadar korunmuş olurlar. Enflasyonun karşısında ne kadar zam alırsa alsın daha 1 aya kalmadan maaşları erirken şimdi 1 yıl boyunca milletimiz ne yapacak? Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Madem bir yerlerden kısmanız gerekiyor, bir zahmet kendinizden kısın, biraz da siz tasarruf edin, biraz da siz kemer sıkın.

İTTİFAK ÇIKIŞI: İYİ PARTİ BUNUN İÇİN KURULMADI

İYİ Parti siyasetin ahlaksız tekliflerini elinin tersiyle itenlerin partisidir. İYİ Parti milletin selameti için her türlü baskıya göğüs gerenlerin partisidir. İYİ Parti'nin güneşi ilk günkü ışıltısını koruyor. İYİ Parti birilerinin kariyer basamağı olsun diye kurulmadı, ittifaklara dayanıp yan gelip yatmak için de kurulmadı. İYİ Parti ülkemizin sınırlarını kevgire çevirip milyonlarca kaçağı, sığınmacıyı vatan topraklarına alanlara karşı Türk çocuklarının, kadınlarının huzurlu ve mutlu geleceği için kuruldu. İYİ Parti'nin kurulması iktidarından muhalefetine siyasi rant şımarığı ne kadar şer odağı varsa hepsinin rahatını bozdu. Kurulduğumuzdan beri bize istikamet çizmeye çalışanlar hep oldu. Memleketin onca sıkıntısı varsa her akşam üşenmeden, sıkılmadan İYİ Parti'ye ahkam kesenler hep oldu, olmaya devam edecek.

Dün bu iktidara karşı hiçbir başarı gösterememiş olanlar bugün kendi sebep oldukları başarısızlığın faturasını İYİ Parti'ye çıkarmaya çalışıyorlar.





