Son Dakika: 'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

Son dakika gelen habere göre koronavirüsle mücadele çok kritik bir dönem başlıyor. 1 Mart Pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısının en önemli konularından biri de koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci. Daha önceki toplantı sonrasında duyurulan 'Yerinde karar' dönemi, yarınki kritik toplantıda alınan kararlarla birlikte başlayacak. Türkiye'nin yakından takip edeceği toplantıda yüz yüze eğitime geçiş, sokağa çıkma kısıtlamalarının günü ve saati ile kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerle ilgili kararlar alınması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü yaptığı açıklamada normalleşme süreciyle ilgili de bilgiler vermişti. Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere şu açıklamalarda bulunmuştu:

Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü kabineye gelecek. Orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek. Sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını Kabine Toplantısı'nda ele alacağız.