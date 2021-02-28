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Son Dakika: 'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

28.02.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: 'Yerinde karar' dönemi başlıyor: Normalleşmeye en yakın 30 il

Son dakika haberine göre Türkiye, koronavirüsle mücadelede yeni döneme hazırlanıyor. Yarın (1 Mart) yapılacak olan kabine toplantısında, normalleşmeyle ilgili atılacak adımlar belli olacak. Kritik toplantıda yüz yüze eğitim, sokağa çıkma kısıtlamaları ile kafe ve restoranlarla ilgili kararlar alınması beklenirken, en çok merak edilenlerden biri de hangi illerde normalleşme olacağı. İşte detaylar....

Son dakika gelen habere göre koronavirüsle mücadele çok kritik bir dönem başlıyor. 1 Mart Pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısının en önemli konularından biri de koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci. Daha önceki toplantı sonrasında duyurulan 'Yerinde karar' dönemi, yarınki kritik toplantıda alınan kararlarla birlikte başlayacak. Türkiye'nin yakından takip edeceği toplantıda yüz yüze eğitime geçiş, sokağa çıkma kısıtlamalarının günü ve saati ile kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerle ilgili kararlar alınması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü yaptığı açıklamada normalleşme süreciyle ilgili de bilgiler vermişti. Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere şu açıklamalarda bulunmuştu:

Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü kabineye gelecek. Orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek. Sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını Kabine Toplantısı'nda ele alacağız.

NORMALLEŞME NASIL UYGULANACAK?

Bakan Koca, normalleşme takviminin nasıl uygulanacağı ve illerin risk durumuna göre nasıl sınıflandırılacağı hakkında detayları paylaşmıştı. Buna göre iller vaka sayılarının nüfuslarına oranı doğrultusunda "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırılacak.

İllerin risk kategorisinin belirlenmesinde, 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısının yanısıra, aşılama, yoğun bakım ve yatak doluluk oranı gibi kriterler de etkili olacak.

-Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli"

-Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli"

-Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli"

-Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.

Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

Her il kendi durumunu görerek tedbirleri değerlendirecek ve o ilde yaşayanların kısıtlamalar hakkında önceden bilgilendirilmesi sağlanacak.

NORMALLEŞMEYE EN YAKIN 30 İL

Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihleri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor. TÜİK verilerine göre de Türkiye nüfusunun 2 milyon 50 bin 985’i düşük risk kategorisine girmesi beklenen illerde, 21 milyon 750 bin 193'ü ise orta risk grubunun içerisinde yer alan illerde yaşıyor.

Buna göre normalleşmeye en yakın iller şöyle sıralandı:

Düşük riskli iller (100 binde 10’un altında olanlar mavi renk)

Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278

Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514

Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314

Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762

Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117

Toplam: 5 il (2 milyon 50 bin 985 kişi)

Orta riskli iller (100 binde 11-35 arası vaka olan iller sarı renk)

Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912

Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435

Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322

Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979

Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910

Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768

Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994

Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428

Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915

Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431

Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431

Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828

Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157

Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304

Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163

Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614

Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923

Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377

Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042

Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716

Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70

Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256

Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443

Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433

Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342

Toplam: 25 il (21 milyon 750 bin 193 kişi)

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