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Son Dakika: Yerli aşı çalışmalarında klinik sayısı 9'dan 20'ye çıkarıldı

26.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki "Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı"nda, ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılmasına karar verildi.

Son Dakika: Yerli aşı çalışmalarında klinik sayısı 9'dan 20'ye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Bakan Koca, Bakan Varank ve Bakan Pakdemirli'nin de katılımıyla "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

MERKEZ SAYISI ARTTIRILDI

Toplantıda; ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılması, insan deneylerine ilişkin süreçlerinin takibi için klinik merkezlerde birer sorumlu belirlenmesi, çalışma takvimi belirlenerek süreçlerin yakından takip edilmesi ve TÜSEB tarafından bir sorumlu danışman atanması, faz 3 aşamaları için devam eden uluslararası işbirliği çalışmalarının sonuçlandırılması, geliştirilmekte olan aşılar için seri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik gerekli planlamaların ve hazırlıkların yapılması, devam eden aşı çalışmalarının mutant varyantları da kapsaması sağlanarak hızlı ve etkili sonuçlanması için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve aşı geliştirme çalışmalarının titizlikle takip edilmesi, yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantılarının en geç ayda bir Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilmesi kararları verilmiştir. (DHA)

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koronavirüs (Covid-19)

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