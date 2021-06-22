Son dakika! Yerli aşının adı TURKOVAC oldu

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Değerli bilim insanları kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. yerli aşılardan üçüncü faza geçen çalışmanın başarılı olmasını diliyorum. Aşı halihazırda en ileri düzeye ulaşmış çalışmadır. Bilim insanlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diğer çalışmaların da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum.

Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak için kendi aşımıza sahip olmamız önemlidir. Üçüncü aşamaya geçilen bu aşı ile son dönemece girmiş bulunuyoruz. Aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanıma geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın aşı olarak kendilerini ve yakınlarını koruma sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyorum.

