HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Yerli aşının adı TURKOVAC oldu

Son dakika! Yerli aşının adı TURKOVAC oldu

22.06.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Son dakika! Yerli aşının adı TURKOVAC oldu

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Değerli bilim insanları kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. yerli aşılardan üçüncü faza geçen çalışmanın başarılı olmasını diliyorum. Aşı halihazırda en ileri düzeye ulaşmış çalışmadır. Bilim insanlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diğer çalışmaların da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum.

56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacakCumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak için kendi aşımıza sahip olmamız önemlidir. Üçüncü aşamaya geçilen bu aşı ile son dönemece girmiş bulunuyoruz. Aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanıma geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın aşı olarak kendilerini ve yakınlarını koruma sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyorum.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...
Korkutan açıklama: Deprem fırtınası yaşanabilirKorkutan açıklama: Deprem fırtınası yaşanabilir
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

Müzik kısıtlamasına tepki yağdı! "İçime sindiremiyorum"

Müzik kısıtlamasına tepki yağdı! "İçime sindiremiyorum"

Murat Başoğlu'ndan yeni skandal! Apar topar kovuldu

Murat Başoğlu'ndan yeni skandal! Apar topar kovuldu

Prof. Dr. Erdem Yeşilada açıkladı: Koronavirüsü yok ediyor

Prof. Dr. Erdem Yeşilada açıkladı: Koronavirüsü yok ediyor

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yaş 25'e indi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yaş 25'e indi

Çinliler kimseyi dinlemiyor! Hepsini yiyeceklerdi

Çinliler kimseyi dinlemiyor! Hepsini yiyeceklerdi

İlk uçak Antalya'ya indi

İlk uçak Antalya'ya indi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.