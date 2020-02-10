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  4. Son dakika: Yeşim Meltem Şişli İBB’deki görevinden istifa etti

Son dakika: Yeşim Meltem Şişli İBB’deki görevinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 16:31 | Son Güncelleme

İSMEK Bölge Sorumlusu kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, görevinden istifa etti.

Son dakika: Yeşim Meltem Şişli İBB’deki görevinden istifa etti

Hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, görevinden istifa etti.

NE OLMUŞTU?

Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İSMEK eski bölge sorumlusu 19 kadın, kendilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Eski Müdürü Erkan Duyar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili olarak "Hiçbir çalışma ve yol arkadaşım, hiç kimseye inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Böyle bir insanın, benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net" açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeşim Meltem Şişli İBB istifa

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Güzel gelişme. Şimdi o atılmalarına sebeb olduğu 20 Bayanı da işe geri aldılar mı tamam diyebiliriz.
mobbing mobbingdir kime nerde nasıl yapıldıgı önemlide degildir utanç verici
İSTİFA EDEREK KURTULAMAZ HERŞEYİN BİR BEDELİ OLMASI LAZIM HUKUK'İ OLARAK TA BEDELİNİ ÖDEMESİ LAZIM
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