Son dakika: Yeşim Meltem Şişli İBB’deki görevinden istifa etti

Hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, görevinden istifa etti.

NE OLMUŞTU?

Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İSMEK eski bölge sorumlusu 19 kadın, kendilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Eski Müdürü Erkan Duyar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili olarak "Hiçbir çalışma ve yol arkadaşım, hiç kimseye inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Böyle bir insanın, benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net" açıklamasını yapmıştı.

