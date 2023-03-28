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  4. Son dakika: Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 325'e yükseldi

Son dakika: Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 325'e yükseldi

28.03.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısının 325'e yükseldiğini açıkladı. 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremler 11 ilde yıkıma neden olurken 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Son dakika: Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 325'e yükseldi

Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısının 325'e yükseldiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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deprem Bekir Bozdağ Adalet Bakanı

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