Son dakika | Yıldız Sarayı ziyarete açıldı, ağustos sonuna dek ücretsiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazine değerindeki eserlerimizin kıymetini çok iyi bilemiyoruz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Sarayı'nın ziyarete açılışında konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında tarihi eserlere sahip çıkılması vurgusu yapan Erdoğan, "Birileri Cumhuriyet'in arkasına saklanıp Osmanlı karşıtlığı yaparken biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık" mesajını verdi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Yıldız Sarayı asla sıradan bir eser, yapı değildir. Osmanlı'nın en sancılı dönemlerine şahitlik etmiştir. Sultan II. Abdülhamid ile özdeş hale gelmiştir.Yıldız Sarayı'nın yeniden ihyasıyla İstanbul'un cazibesinin artacağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saraya ziyaretlerin ağustos sonuna dek ücretsiz olacağını duyurdu.