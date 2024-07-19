Son dakika | Yıldız Sarayı ziyarete açıldı, ağustos sonuna dek ücretsiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazine değerindeki eserlerimizin kıymetini çok iyi bilemiyoruz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Sarayı'nın ziyarete açılışında konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında tarihi eserlere sahip çıkılması vurgusu yapan Erdoğan, "Birileri Cumhuriyet'in arkasına saklanıp Osmanlı karşıtlığı yaparken biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık" mesajını verdi.

"HAZİNE DEĞERİNDEKİ ESERLERİMİZİN KIYMETİNİ ÇOK İYİ BİLEMİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yıldız Sarayı asla sıradan bir eser, yapı değildir. Osmanlı'nın en sancılı dönemlerine şahitlik etmiştir. Sultan II. Abdülhamid ile özdeş hale gelmiştir.Yıldız Sarayı'nın yeniden ihyasıyla İstanbul'un cazibesinin artacağına inanıyorum.

Biz hazine değerindeki eserlerinin kıymetini çok iyi bilemeyen bir milletiz. Özellikle tarihimizin bir dönemine damgasını vuran reddi miras anlayışı, bizlere gerçekten çok ağır bedeller ödetti. Sadece Yıldız Sarayı değil, milletimizin tarihinde ve hafızasında iz bırakan birçok obje de bu kadir bilmezlikten payını aldı.

"HİÇBİR ZAMAN AYRIM GÖZETMEDEN TARİHİMİZİN TÜM DÖNEMLERİNİ KUCAKLADIK"

Lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona Yatı'na sahip çıkan yine biz olduk. Aynı durum pek çok tarihi eser, yapı ve obje için de geçerli. Birileri Cumhuriyet'in arkasına saklanıp Osmanlı karşıtlığı yaparken biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık.

Yıldız Sarayı milletimizin her bir ferdinin gururla gezebileceği muhteşem bir müze olarak hizmet vermeye hazır hale geldi. Milli saraylarımızı milletimize açma hamlemizin en önemli halkasını Yıldız Sarayı'nı halkımızla buluşturmak oluşturuyor. Bundan sonra da ecdadın emanetlerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

AĞUSTOS SONUNA DEK ZİYARETLER ÜCRETSİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saraya ziyaretlerin ağustos sonuna dek ücretsiz olacağını duyurdu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır