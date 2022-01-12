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Son dakika: YKS seçime girebilecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül liste dışı kaldı

12.01.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! YSK yapılacak ilk seçime katılmaya hak kazanan partileri açıkladı. Açıklanan listede 24 partinin adı yer aldı. Muharrem İnce öncülüğünde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül liderliğinde kurulan Türkiye Değişim Partisi ise listede yer almadı. YSK’nın Afyon Güney Beldesi seçimleri öncesi (24 Mart 2021) açıkladığı listede Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ise yeni listede yer aldı. Konuyla ilgili İnce'den açıklama geldi.

Son dakika: YKS seçime girebilecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül liste dışı kaldı

Son dakika haberi! Yapılacak ilk seçimlere katılabilecek partilerin isimleri belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan listede 24 parti yer aldı. Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi ise listeye giremedi. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Bu iki parti büyük kongrelerini geçtiğimiz eylül ayında yapmıştı.

MUHARREM İNCE'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, "YSK’nın haber sitelerine yansıyan seçime girecek partiler listesinden sonra çok sayıda mesaj aldım. Memleket Partimiz 6 Şubat 2022 tarihinden sonra yapılacak her seçime girme yeterliliğine sahiptir. Desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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4 PARTİ DAHA LİSTEYE GİRDİ

YSK’nın Afyon Güney Beldesi seçimleri öncesi (24 Mart 2021) açıkladığı listede Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi yer almamıştı. Son yapılan incelemede ise bu 4 parti de teşkilatlanma kriterlerini karşılayarak seçime girme hakkını elde etmiş oldu.

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LİSTEDEKİ SİYASİ PARTİ SAYISI 24 OLDU

YSK'nın açıkladığı listeye göre seçime katılma hakkına sahip 24 siyasi partinin isimleri şu şekilde:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi
2- Anavatan Partisi
3- Bağımsız Türkiye Partisi
4- Büyük Birlik Partisi
5- Cumhuriyet Halk Partisi
6- Demokrasi ve Atılım Partisi
7- Demokratik Sol Parti
8- Demokrat Parti
9- Emek Partisi
10- Gelecek Partisi
11- Genç Parti
12- Halkların Demokratik Partisi
13- Hür Dava Partisi
14- İyi Parti
15- Millet Partisi
16- Milliyetçi Hareket Partisi
17- Muhafazakar Yükseliş Partisi
18- Saadet Partisi
19- Sol Parti
20- Türkiye İşçi Partisi
21- Türkiye Komünist Hareketi
22- Türkiye Komünist Partisi
23- Vatan Partisi
24- Yeniden Refah Partisi


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Anahtar Kelimeler:
seçim YSK Muharrem İnce

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