Son dakika: YKS seçime girebilecek partileri açıkladı! Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül liste dışı kaldı

Son dakika haberi! Yapılacak ilk seçimlere katılabilecek partilerin isimleri belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan listede 24 parti yer aldı. Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi ise listeye giremedi. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Bu iki parti büyük kongrelerini geçtiğimiz eylül ayında yapmıştı.

MUHARREM İNCE'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, "YSK’nın haber sitelerine yansıyan seçime girecek partiler listesinden sonra çok sayıda mesaj aldım. Memleket Partimiz 6 Şubat 2022 tarihinden sonra yapılacak her seçime girme yeterliliğine sahiptir. Desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

YSK’nın haber sitelerine yansıyan seçime girecek partiler listesinden sonra çok sayıda mesaj aldım. Memleket Partimiz 6 Şubat 2022 tarihinden sonra yapılacak her seçime girme yeterliliğine sahiptir. Desteğiniz için teşekkür ederim. — Muharrem İNCE (@vekilince) January 12, 2022

4 PARTİ DAHA LİSTEYE GİRDİ

YSK’nın Afyon Güney Beldesi seçimleri öncesi (24 Mart 2021) açıkladığı listede Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi yer almamıştı. Son yapılan incelemede ise bu 4 parti de teşkilatlanma kriterlerini karşılayarak seçime girme hakkını elde etmiş oldu.

LİSTEDEKİ SİYASİ PARTİ SAYISI 24 OLDU

YSK'nın açıkladığı listeye göre seçime katılma hakkına sahip 24 siyasi partinin isimleri şu şekilde:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi

2- Anavatan Partisi

3- Bağımsız Türkiye Partisi

4- Büyük Birlik Partisi

5- Cumhuriyet Halk Partisi

6- Demokrasi ve Atılım Partisi

7- Demokratik Sol Parti

8- Demokrat Parti

9- Emek Partisi

10- Gelecek Partisi

11- Genç Parti

12- Halkların Demokratik Partisi

13- Hür Dava Partisi

14- İyi Parti

15- Millet Partisi

16- Milliyetçi Hareket Partisi

17- Muhafazakar Yükseliş Partisi

18- Saadet Partisi

19- Sol Parti

20- Türkiye İşçi Partisi

21- Türkiye Komünist Hareketi

22- Türkiye Komünist Partisi

23- Vatan Partisi

24- Yeniden Refah Partisi



