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  4. Son dakika! Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen entübe edildi! Eski eşi duyurdu

Son dakika! Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen entübe edildi! Eski eşi duyurdu

21.04.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftadan bu yana koronavirüsle mücadele eden Burak Sergen'in sağlık durumuna dair son bilgiyi eski eşi Işıl Sergen paylaştı. Burak Sergen yoğun bakımdayken entübe edildi.

Son dakika! Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen entübe edildi! Eski eşi duyurdu

Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk Güçlü' karakterine hayat veren Burak Sergen bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görüyordu. Yakın arkadaşı Zafer Kayaokay, "Burak Sergen'in tedavisi hala yoğun bakımda devam ediyor. Durumu ciddiyetini koruyor. Fakat olumsuz bir durum gerçekleşmedi" demişti.

Sergen'in davalık olduğu eski eşi Işıl Sergen ünlü oyuncunun son durumuna dair bilgi verdi.

Işıl Sergen paylaşımında "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir" dedi.

Ekran Alıntısı

Burak Sergen'in küçük oğlu da koronavirüse yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Burak Sergen
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
rabbım ıyılıgını saglıgını versin üzüldüm

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