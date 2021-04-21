Son dakika! Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen entübe edildi! Eski eşi duyurdu

Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk Güçlü' karakterine hayat veren Burak Sergen bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görüyordu. Yakın arkadaşı Zafer Kayaokay, "Burak Sergen'in tedavisi hala yoğun bakımda devam ediyor. Durumu ciddiyetini koruyor. Fakat olumsuz bir durum gerçekleşmedi" demişti.

Sergen'in davalık olduğu eski eşi Işıl Sergen ünlü oyuncunun son durumuna dair bilgi verdi.

Işıl Sergen paylaşımında "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir" dedi.

Burak Sergen'in küçük oğlu da koronavirüse yakalanmıştı.

