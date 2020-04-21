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Son dakika! Yoğun bakımdaki Umut Demirdelen vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 15:37 | Son Güncelleme

Akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alınan usta oyuncu Umut Demirdelen, hayata gözlerini yumdu.

Son dakika! Yoğun bakımdaki Umut Demirdelen vefat etti

Umut Demirdelen, sodyum değerlerindeki düşüklük nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Usta oyuncuya burada 3 kez corona virüsü testi yapılmış, 3 testin sonuçları da negatif çıkmıştı.

Öğlen saatlerinde vücudundaki değerlerin iyileştiği ve durumunun iyiye gittiği bildirilen Umut Demirdelen, ne yazık ki hayata tutunamadı. Demirdelen, 67 yaşında vefat etti.

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Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban şu sözlerle duyurdu: "Maalesef bir saat önce hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğerindeki sorun ile mücadele ediyordu. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun"

Umut Demirdelen yoğun bakımda! 'Üç kez korona testi yapıldı'Umut Demirdelen yoğun bakımda! 'Üç kez korona testi yapıldı'

‘Şehnaz Tango’, ‘Üvey Baba’ gibi dizilerde rol alan Devlet Tiyatrosu oyuncusu 67 yaşındaki Umut Demirdelen, aynı zamanda Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ‘Amerikalı Üstad’ rolü ile boy göstermişti.

UMUT DEMİRDELEN KİMDİR?

Umut Demirdelen, 1953 yılında doğdu.Aslen Ankaralı olan Demirdelen, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Askerliğini, 1983 yılında Ankara Mamak Muhabere Okulu’nda Asteğmen olarak yaptı.

Şöhret Tutkusu, Tanrı Misafiri, Karanlık Sular, İş, Şehnaz Tango, Kurtuluş, Nefes Alamıyorum, Mercan Kolye, Bizim Sokaklar, Küçük Besleme, Yüzleşme, Üvey Baba, Derviş, Abdülhamit Düşerken, En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Kırık Ayna, Şarkılar Seni Söyler, Avrupa Yakası, Gizli Dünyalar, Kadın İsterse, Beşinci Boyut, Çat Kapı, Sahte Prenses, Yalancı Yarim, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu, Zincir Bozan, Kurşun Bilal ve Payitaht Abdülhamit gibi bir çok projede rol aldı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah rahmet eylesin.
allah rahmet eylesin günahlarını af etsin insallah
Allah rahmet eylesin
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