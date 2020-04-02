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  4. Son dakika: Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri kapatılacak

Son dakika: Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 22:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici kapatılacak. Sosyal yardım ödemeleri evlerde yapılacak. PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.

Son dakika: Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri kapatılacak

PTT'den yapılan açıklamada "Sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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