Son dakika: Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri kapatılacak

PTT'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "Sosyal mesafe kurallar\u0131n\u0131n uygulanamad\u0131\u011f\u0131, s\u00fcrekli olarak yo\u011funluk ya\u015fanan i\u015f yerlerimizi ikinci bir a\u00e7\u0131klamaya kadar kapatma karar\u0131 ald\u0131k" denildi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yakla\u015fma!S\u00fcper Loto'da 22 milyon lira bir ki\u015finin oldu!Fla\u015f a\u00e7\u0131klama: Koronavir\u00fcs\u00fc bu \u015fekilde yok edebiliriz!