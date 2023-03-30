HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildi: İsteyenler...

Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildi: İsteyenler...

30.03.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin merak edilen kararı açıkladı. 6 Şubat'taki depremin ardından uzaktan eğitim kararı verilmişti. Özvar, "3 Nisan 2023 itibarıyla bahar dönemi itibarıyla uzaktan eğitimle birlikte devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilmesini kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildi: İsteyenler...

Son dakika: YÖK Başkanı Erol Özvar milyonlarca öğrencinin merak ettiği yeni kararları duyurdu. YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

y1

Özvar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

  • 30 Mart 2023 itibarıyla deprem bölgelerinde 4 binamız yıkıldı. YÖK olarak depremin yaralarını azaltmak için bir takım tedbirler aldık.

  • 17 Şubat'ta uzaktan eğitim kararı vermiştik. YÖK olarak 30 Mart itibarıyla yeni kararlar aldık. Bu kararları alırken talepleri dikkate alarak gerçekleştirdik. Depremin doğrudan etkilediği üniversitelerinin şartlarını da tarttık.

  • 3 Nisan 2023 itibarıyla bahar dönemi itibarıyla uzaktan eğitimle birlikte devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilmesini kararlaştırdık.
  • Bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılabilecek.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HÜDA PAR'dan bakanlık açıklaması! 'Hangisi verilirse verilsin...'HÜDA PAR'dan bakanlık açıklaması! 'Hangisi verilirse verilsin...'
Önce Adana ardından Kahramanmaraş! Deprem çevre illerde de hissedildi Önce Adana ardından Kahramanmaraş! Deprem çevre illerde de hissedildi
Emekli ikramiyesiyle almıştı! 'Sattırmıyorlar'Emekli ikramiyesiyle almıştı! 'Sattırmıyorlar'
Anahtar Kelimeler:
YÖK yüz yüze eğitim Erol Özvar

En Çok Okunan Haberler

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

'Devrim yapıyor' diyerek aday olacak ismi açıkladı

'Devrim yapıyor' diyerek aday olacak ismi açıkladı

İki tarih öne çıktı, CHP'den açık kapı! '24 saat bile kalmadı'

İki tarih öne çıktı, CHP'den açık kapı! '24 saat bile kalmadı'

Görüşmeye ilişkin çarpıcı kulis! 'Bu akşam saatlerinde...'

Görüşmeye ilişkin çarpıcı kulis! 'Bu akşam saatlerinde...'

Ucuz altın almanın formülü! İslam Memiş 5 maddede sıraladı

Ucuz altın almanın formülü! İslam Memiş 5 maddede sıraladı

Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca...

Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca...

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.