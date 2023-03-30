Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildi: İsteyenler...

Son dakika: YÖK Başkanı Erol Özvar milyonlarca öğrencinin merak ettiği yeni kararları duyurdu. YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.
Özvar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
30 Mart 2023 itibarıyla deprem bölgelerinde 4 binamız yıkıldı. YÖK olarak depremin yaralarını azaltmak için bir takım tedbirler aldık.
17 Şubat'ta uzaktan eğitim kararı vermiştik. YÖK olarak 30 Mart itibarıyla yeni kararlar aldık. Bu kararları alırken talepleri dikkate alarak gerçekleştirdik. Depremin doğrudan etkilediği üniversitelerinin şartlarını da tarttık.
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