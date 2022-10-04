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  4. SON DAKİKA | YÖK'ten iptal edilen KPSS hakkında yeni açıklama!

SON DAKİKA | YÖK'ten iptal edilen KPSS hakkında yeni açıklama!

04.10.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye'nin gündemine oturan iptal edilen KPSS ile ilgili YÖK Başkanı Erol Özvar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özvar yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | YÖK'ten iptal edilen KPSS hakkında yeni açıklama!

Son dakika haberi... YÖK Başkanı Erol Özvar, İptal edilen KPSS ile ilgili "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
YÖK KPSS
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