SON DAKİKA | YÖK'ten iptal edilen KPSS hakkında yeni açıklama!

Son dakika haberi... YÖK Başkanı Erol Özvar, İptal edilen KPSS ile ilgili "Yükseköğretim Kurulu’nun ön inceleme yükümlülüğü var. Bu tamamlandı. Genel Kurul’da çalışmalar bitti. Gereğini yapacağımızı ifade edelim." dedi.

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