HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3’ü ağır 25 yaralı

Son dakika! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3’ü ağır 25 yaralı

31.01.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir eden bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yan yatan otobüste bulunan 3’ü ağır 25 yolcu kazada yaralanırken bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3’ü ağır 25 yaralı

Son dakika haberi! Kaza, TAG Otoyolu üzerinde Narlı kavşağı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre Adıyaman’dan yola çıkan yolcu otobüsü Narlı Kavşağına yaklaştığı esnada şoförün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan otobüs şarampole uçarak yan yatarken kazada otobüste bulunan 3’ü ağır 25 yolcu yaralandı. Yaralılarına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

1

CAN PAZARI YAŞANDI

Yan yatan otobüste bulunan yaralı yolcular itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan yolcular ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki hastanelere kaldırılıyor. Feci kazada yan yatan otobüsün altına sıkışan bir yolcu için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi seferber oldu. Sıkışan yolcuyu çıkarmak için ekiplerin yoğun çabası sürüyor.

2

Olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Yeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldiYeni tehlike: NeoCov! DSÖ'den açıklama geldi
İzmir Dikili'de deprem mi oldu? İzmir Dikili'de deprem mi oldu?
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tarsus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video

21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu kadar olmaz! Amatör küme ekibi Feriköy Spor, Galatasaray'a maç davetinde bulundu

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu kadar olmaz! Amatör küme ekibi Feriköy Spor, Galatasaray'a maç davetinde bulundu

Ghislain Konan ile anlaşıldı! İşte Konan'ın ilginç hayat hikayesi...

Ghislain Konan ile anlaşıldı! İşte Konan'ın ilginç hayat hikayesi...

Sahneye çıkan çocuk Kılıçdaroğlu için "hain" dedi, olay oldu

Sahneye çıkan çocuk Kılıçdaroğlu için "hain" dedi, olay oldu

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

30 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

30 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

İndirimdeyken seneye hazırlık için kar botu modelleri

İndirimdeyken seneye hazırlık için kar botu modelleri

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: "Birileri kafayı bulmaya gidiyor"

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: "Birileri kafayı bulmaya gidiyor"

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

Bembeyaz dişler için A'dan Z'ye bakım önerisi

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

Adalet Bakanı istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı!

Adalet Bakanı istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.