Son dakika | Yolcu otobüsü, TIR'a çarpan kamyona çarptı! Can kayıpları ve yaralılar var

Sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişinde, yol kenarına park edilen tıra çarptı.

Bu sırada Özkaymak firmasına ait yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır