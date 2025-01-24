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  4. Son dakika | Yolcu otobüsü, TIR'a çarpan kamyona çarptı! Can kayıpları ve yaralılar var

Son dakika | Yolcu otobüsü, TIR'a çarpan kamyona çarptı! Can kayıpları ve yaralılar var

24.01.2025 10:00
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Konya'da yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazaya park halindeki tıra çarpan kamyon ile yolcu otobüsü karıştı. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken 18 kişi yaralandı.

Son dakika | Yolcu otobüsü, TIR'a çarpan kamyona çarptı! Can kayıpları ve yaralılar var

Sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişinde, yol kenarına park edilen tıra çarptı.

Bu sırada Özkaymak firmasına ait yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yolcu otobüsü kaza
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