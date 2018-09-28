Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya Federal Devletleri'nin Pohnpei Adası’ndan Papua Yeni Gine’nin (PNG) başkenti Port Moresby'ye giderken Chuuk bölgesindeki Weno havalimanı yakınında denize inen uçaktaki yolcular kurtarıldı.
Radyo Yeni Zelanda'nın, Mikronezya Federal Devletleri polisine dayandırarak verdiği habere göre, Pohnpei Adası'ndan havalanıp Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ye doğru giden Air Niugini'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Mikronezya'nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı yakınında henüz bilinemeyen bir nedenle deniz girintisine indi.
YOLCULARIN TAMAMI KURTARILDI
PNG'ye ait Air Niugini uçağında kaç yolcunun bulunduğu henüz bilinmiyor ancak batmak üzere olan uçağın etrafında toplanan botların, yolcuların tamamını kurtardığı açıklandı.
Acil toplantı halinde olduğu bildirilen Air Niugini'den olayla henüz bir açıklama yapılmadı.
Bilim insanlarından korkunç tahminler! İşte Dünya'yı bekleyen son
'Türkiye Rusya'dan neden silah alıyor?' sorusuna Erdoğan'dan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD verdiği sözü tutmadı
Trump'ın adayı Kavanaugh'a cinsel saldırı suçlaması: Beni tecavüz sonrası öldürmesinden korktum!
Sosyal medyanın yeni trendi: Oh Yeah!
MHP 3 büyük ilde aday çıkarmayacak iddiası! Yerel seçimde Cumhur İttifakı sürecek mi?
Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
Okuyucu Yorumları 2 yorum