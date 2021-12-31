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  4. Son Dakika: Yolcu uçağında koronavirüs krizi! 5 saat tuvalette kaldı

Son Dakika: Yolcu uçağında koronavirüs krizi! 5 saat tuvalette kaldı

31.12.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD’nin Chicago kentinden İzlanda’ya giden bir yolcu uçağında Covid-19 krizi yaşandı. ABD’li bir öğretmen, İzlanda’ya gittiği sırada koronavirüs testi pozitif çıkınca kendini uçağın tuvaletinde 5 saat boyunca izole etti. ABD'li öğretmen kadın, olay sırasında sosyal bir platformdan yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Yolcu uçağında koronavirüs krizi! 5 saat tuvalette kaldı

Son dakika haberine göre ABD’li bir öğretmen olduğu öğrenilen Mariso Fotieo, 20 Aralık’ta Chicago’dan İzlanda’ya gitmek için bindiği uçakta boğazının ağrıdığını fark edince yanında getirdiği Covid-19 testlerinden yaptı. Test sonucunun pozitif olduğunu öğrenen ABD’li öğretmen kendini uçağım tuvaletinde izole etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Uçak mürettebatının kendisine yardım ettiğini ve 5 saat boyunca kendisiyle özenle ilgilendiklerini dile getiren Fotioe, olay sırasında sosyal bir platformdan yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

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"ÇOK KORKTUM"

Fotieo, “Benim için değişik bir deneyimdi, ancak uçakta 150 yolcu olduğu için onlara bulaştırmaktan çok korktum” açıklamasını yaptı. Uçağın İzlanda’ya inmesiyle birlikte ABD’li öğretmen karantinaya alındı.

ABD’li yetkililere göre, ülkede son bir haftadır günlük vaka 277 bin olarak en yüksek rakam olarak kaydedildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) karantina
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