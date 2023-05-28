SON DAKİKA | YSK Başkanı Ahmet Yener'den seçim sonuçları ile ilgili yayın yasağı açıklaması

Son dakika haberine göre YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yener, seçim sonuçları ile ilgili yayın yasağının ne zaman kaldırılacağına ilişkin soruya da yanıt verdi.

Yener'in açıklamaları şu şekilde;

"28 Mayıs pazar günü cumhurbaşkanlığı oylamasını 2. turunu gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi ikinci turda da, hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi göstermektedir. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar da seçimlerimiz sıkıntısız, problemsiz devam etmektedir.

'DAHA ERKEN SONUÇLANACAK'

14 Mayıs’taki seçimlerde bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimdeyse sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken sürede sonuçlanacağını düşünmekteyiz.

YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Saat 17.00’den sonra Kurul’un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağını Kurul değerlendirecek, yasağı daha erken kaldırırsak, daha erken bir saatte televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır."



