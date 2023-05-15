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  4. SON DAKİKA | YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın son oy oranlarını açıkladı

SON DAKİKA | YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın son oy oranlarını açıkladı

15.05.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt içinde sandıkların yüzde 99'unun açıldığını belirterek veri girişinin devam ettiğini belirtti. Yener, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın son oy oranlarını kamuoyu ile paylaştı. Yener, "Bu verilere göre 09.45 itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan 49.40, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.96, Sinan Oğan yüzde 5.2, Muharrem İnce yüzde 0.44 oy oranına sahiptir. Veri girişimiz devam etmektedir" dedi.

SON DAKİKA | YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın son oy oranlarını açıkladı

Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yener veri girişinin devam ettiğini belirterek sandıkların yüzde 99'unun açıldığını aktardı. Yener yaptığı açıklamada Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın son oy oranlarını kamuoyu ile paylaştı.

AA-20230515-31146166-31146162-YSK_BASKANI_YENER_ACILAN_SANDIK_SONUCLARINA_ILISKIN_ACIKLAMA_YAPTI

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasından satır başları:

"YURT İÇİ SANDIKLARIN YÜZDE 99'U AÇILDI"

"Yurt içi sandık sayımız toplam 192 bin 214 olup, 09.45 itibarıyla 192 bin 187 sandığımız açılmış olup, yüzde 99'luk yurt içinde bir açılma oranı vardır. Şu anda yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir. Yurt dışında 9 bin 594 sandığımız bulunmakta olup, yurt dışında açılan sandık 8 bin 65'tir. Şu an itibarıyla 1529 yurt dışında açılmayan sandık bulunmakta olup, yurt dışında açılan sandık sayısı oranı ise yüzde 84,06'dır.

İŞTE SON OY ORANLARI

Bu verilere göre 09.45 itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,40, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96, Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2, Sayın Muharrem İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Veri girişimiz devam etmektedir."


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