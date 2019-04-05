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Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 05.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven son dakika açıklaması yaptı. Güven açıklamasında,"Her bir dosya için haber beklemeyin. Yargıya yönelik YSK görevi başladı. Yargı sürecinden önce bakmış olduğumuz davalarla ilgili açıklama yapmayacağım." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, yerel seçimlere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

YSK’ya gelişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine Güven, "Seçim süreci sona erdi, yargı süreci başladı. YSK’nın iki görevi var. Bir tanesi yargı görevi, bir tanesi de seçim iş ve işlemlerine yönelik hazırlıklar ve seçimi yönetme görevi. Seçimin sona ermesinden itibaren YSK’nın yargıya ilişkin görevi başladı. YSK olarak 11 yüksek mahkeme üyesi önüne gelen şikayetlerle ilgili toplanıp, dosyalarla ilgili kararlar veriyor. Biz bu kararı verirken yasal olarak YSK’da temsilci bulundurma hakkına sahip AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti temsilcileri de bizim karar verme sürecinde yapmış olduğumuz tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar ve kurula kendi görüşlerini bildirmek suretiyle de katkı veriyorlar. Kurul bu şekilde önüne gelen dosyaları biran önce sonuçlandırıyor. Bu süreç devam ediyor. Yargı süreci içinde hakimler bakmış oldukları davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazlar. Haber alma özgürlüğünüz var ama benden her bir dosya için haber beklemeyin. Yargı sürecinden önce diğer konularda detay bilgi verdiğim halde yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım. Benden şu dosya geldi, şu dosyada şu kararı verdik, oy birliği oldu, oy çokluğu oldu gibi detay bilgi istemeyin. Yargı sürecine aykırı bir şey olur. Bize gelen kararlara bakıyoruz, ne geldiyse inceleyip karar vereceğiz" dedi.

(İHA)

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