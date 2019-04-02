Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK binasına girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güven, "Dünden bugüne değişen bir şey yok. Seçimler sona erdi, geçici sonuçlar siyasi partilerle paylaşıldı. Dünden itibaren de itiraz süreci başladı ve devam ediyor. Yüksek Seçim Kurullarımız itirazlar üzerine kararlarını verecek. Bugün saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz etme zamanları var ve ilçe seçim kurullarının 2 gün karar verme süresi var. İl Seçim kurullarında da 1 günlük itiraz süresi var. Burada da 2 günlük itirazlara karar verme süresi bulunabiliyor. Sonra isterlerse 3 gün içerisinde bize gelecekler. İtirazı olmayan yerlerde mazbatalar verilecek" diye konuştu.

(İHA)

