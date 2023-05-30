HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | YSK Başkanı Yener duyurdu! Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi: İşte partilerin milletvekili sayısı

SON DAKİKA | YSK Başkanı Yener duyurdu! Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi: İşte partilerin milletvekili sayısı

30.05.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimlerinin tamamlanması sonrasında YSK Başkanı Ahmet Yener'den yeni bir açıklama geldi. Yener yaptığı açıklamada milletvekili seçimlerinin kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'ye gönderildiğini ifade etti. Yener açıklamasında partilerin TBMM'deki dağılımını da açıkladı. İşte partilerin milletvekili sayısı...

SON DAKİKA | YSK Başkanı Yener duyurdu! Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi: İşte partilerin milletvekili sayısı

Türkiye, seçim maratonunu tamamladı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler sonrasında YSK Başkanı Ahmet Yener'den yeni bir açıklama geldi.

6421cd8350acca137868596d

KESİN SONUÇLAR RESMİ GAZETE'YE GÖNDERİLDİ

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.

İŞTE PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYISI

Yener yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 268, Yeniden Refah Partisi’nin 5, MHP’nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin 61 , Türkiye İşçi Partisi’nin 4, CHP’nin 169, İYİ Parti’nin 43 milletvekili kazanmış olduğu anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilere ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler kamuoyuna saygıyla sunarız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerginlik çıktı, ekipler müdahale etti: İbadethanemizi yıktırmayız Gerginlik çıktı, ekipler müdahale etti: İbadethanemizi yıktırmayız
Başkent sağanak yağışa teslim oldu! Keçiören Belediye Başkanı tepki gösterdiBaşkent sağanak yağışa teslim oldu! Keçiören Belediye Başkanı tepki gösterdi
Seçim gecesi CHP'de hareketli dakikalar! Canlı yayında açıkladı: 'İstifalarını sundular'Seçim gecesi CHP'de hareketli dakikalar! Canlı yayında açıkladı: 'İstifalarını sundular'
Anahtar Kelimeler:
seçim

En Çok Okunan Haberler

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

Bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"

Bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüntü dikkat çekti! Erdoğan'ın Oğan'a ne dediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüntü dikkat çekti! Erdoğan'ın Oğan'a ne dediği ortaya çıktı

Ersan Şen TT oldu! 'O zaman kapat programı'

Ersan Şen TT oldu! 'O zaman kapat programı'

Özlem Gürses: ‘CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı’

Özlem Gürses: ‘CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı’

3 bakan ve 'Mehmet Şimşek' iddiası! Cumhurbaşkanı yardımcıları...

3 bakan ve 'Mehmet Şimşek' iddiası! Cumhurbaşkanı yardımcıları...

İlginizi Çekebilir

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.