SON DAKİKA | YSK Başkanı Yener duyurdu! Kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi: İşte partilerin milletvekili sayısı

Türkiye, seçim maratonunu tamamladı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler sonrasında YSK Başkanı Ahmet Yener'den yeni bir açıklama geldi.

KESİN SONUÇLAR RESMİ GAZETE'YE GÖNDERİLDİ

YSK Başkanı Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.

İŞTE PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYISI

Yener yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 268, Yeniden Refah Partisi’nin 5, MHP’nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin 61 , Türkiye İşçi Partisi’nin 4, CHP’nin 169, İYİ Parti’nin 43 milletvekili kazanmış olduğu anlaşılmış olup sonuçların siyasi partilere ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler kamuoyuna saygıyla sunarız."



