SON DAKİKA | YSK geçici aday listesini yayımladı! 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday...

Son dakika haberi: Yüksek Seçim Kurulu geçici aday listesini yayımladı.

YSK'dan yapılan açıklamada;

"Kurulumuz Başkanlığına 09 Nisan 2023 Pazar günü 24 siyasi parti tarafından verilen aday listeleri incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Adalet Birlik Partisinin 47 seçim çevresinde, Adalet Partisinin 67 seçim çevresinde, Adalet ve Kalkınma Partisinin 87 seçim çevresinde, Anavatan Partisinin 63 seçim çevresinde, Büyük Birlik Partisinin 87 seçim çevresinde, Cumhuriyet Halk Partisinin 80 seçim çevresinde, Genç Partinin 72 seçim çevresinde, Güç Birliği Partisinin 59 seçim çevresinde, Hak ve Özgürlükler Partisinin 87 seçim çevresinde, Halkın Kurtuluş Partisinin 87 seçim çevresinde, İyi Partinin 78 seçim çevresinde, Memleket Partisinin 87 seçim çevresinde, Millet Partisinin 87 seçim çevresinde, Milliyetçi Hareket Partisinin 87 seçim çevresinde, Milli Yol Partisinin 49 seçim çevresinde, Sol Partinin 87 seçim çevresinde, Türkiye İşçi Partisinin 55 seçim çevresinde, Türkiye Komünist Hareketinin 87 seçim çevresinde, Türkiye Komünist Partisinin 87 seçim çevresinde, Vatan Partisinin 87 seçim çevresinde, Yeniden Refah Partisinin 87 seçim çevresinde, Yenilik Partisinin 74 seçim çevresinde, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 87 seçim çevresinde, Zafer Partisinin 75 seçim çevresinde,

seçime katılacaklarına,

Yukarıdaki 24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu Karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir." ifadeleri kullanıldı.

YSK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"1- Yukarıda yer alan 24 siyasi partinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine, partilerinin isimlerinin yanında belirtilen seçim çevrelerinde katılacaklarına,

2- Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, kur’a çekimi daha sonra yapılacağından listedeki sıralamanın sıfır (0) olarak yapılmasına,

3- Adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu Karar metnine dâhil olduğuna,

4- Karar örneğinin;

a) Resmî Gazete'de yayımlanmasına,

b) Geçici aday listelerinin radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilmesine,

c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

ç) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

15.04.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

YSK'nın geçici aday listesi için tıklayınız

