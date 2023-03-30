Son dakika: YSK kararını verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili itirazlar reddedildi

Son dakika: Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili yapılan itirazların reddedildiğini dile getirdi.

Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Millet Partisi'nin itirazı değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda oy çokluğuyla Millet Partisi'nin reddine karar verildi. 6 parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı unvanının kullanılabileceğine karar verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verildi.



