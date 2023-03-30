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Son dakika: YSK kararını verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili itirazlar reddedildi

30.03.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili yapılan itirazların reddedildiğini duyurdu.

Son dakika: YSK kararını verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili itirazlar reddedildi

Son dakika: Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili yapılan itirazların reddedildiğini dile getirdi.

Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Millet Partisi'nin itirazı değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda oy çokluğuyla Millet Partisi'nin reddine karar verildi. 6 parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı unvanının kullanılabileceğine karar verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verildi.


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