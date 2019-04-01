Son dakika: YSK'nin verilerine göre Ekrem İmamoğlu önde! İstanbul'da son durum

YSK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 48,80'ini aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binalı Yıldırım'a çıkan oy oranı ise yüzde 48,48.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun verilerine göre saat 09.10'da İstanbul'da son durum şöyle:

Sandık sayısı: 31 bin 186 - Açılan sandık sayısı: 31 bin 88 (Açılmayan 98 sandık kaldı)

Açılan sandık oranı: Yüzde 99,69

Oy sayıları: Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 157 bin 505 - Binali Yıldırım: 4 milyon 130 bin 190

Oy oranları: Ekrem İmamoğlu: yüzde 48,80 - Binali Yıldırım: Yüzde 48,48

(DHA)

