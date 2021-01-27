HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklama

Son dakika: Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklama

27.01.2021 19:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son dakika: Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, batı toplumlarında yükselişe geçen yabancı ve İslam düşmanlığı konusunu görüştü.

Yaklaşık 2 saat süren Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Kurul üyeleri, batı toplumlarında yükselişe geçen yabancı ve İslam düşmanlığı konusunu ele almışlar, İslam dünyasının içinde bulunduğu durum üzerine değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, toplantıda, batının uzunca bir süre arkasına saklandığı demokrasi, özgürlük, insan hakları makyajı döküldükçe, ırkçı, ayrımcı, barbar ve vandal yüzün kendini belli etmeye başladığını ifade etmiştir.
Myanmar’dan Doğu Türkistan’a, Balkanlar ve Kafkaslardan Filistin’e kadar farklı coğrafyalarda da Müslümanlara yönelik katliam, zulüm, baskı, işgal ve fanatizm uygulamalarının görüldüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, en vahim ve iç acıtıcı sahnelere de İslam coğrafyasında şahitlik edildiğini dile getirmiştir.

Kurul üyeleri, İslam dünyasının iç çekişmelerinden kurtarılıp birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi ve dinin özünden neşet etmeyen arkası karanlık yapılarla mücadele hususları üzerine fikir teatisinde bulunmuşlardır.” (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Konya, beyaza büründüKonya, beyaza büründü
Tarık suresinin meali ve faziletiTarık suresinin meali ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Meteoroloji'den Ankara için kar ve buzlanma uyarısı

Ankara için bu gece kar ve buzlanma uyarısı

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'la yürütülen istikşafi görüşmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalar

Çavuşoğlu'ndan istikşafi görüşmelerle ilgili dikkat çeken açıklamalar

16 yaşındaki genci sokak ortasında öldürmüştü! Cinayet anı güvenlik kamerasında

Korkunç olay! Liseli genç böyle öldürüldü

Konya, beyaza büründü

Konya, beyaza büründü

Panama bandıralı kuru yük gemisi Beykoz açıklarında kıyıya sürüklendi

Kuru yük gemisi Beykoz açıklarında kıyıya sürüklendi

Hamside av yasağı bir kez daha uzatıldı

Bakanlık duyurdu: Yasak uzatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.