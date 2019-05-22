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Son dakika: Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart seçimlerine ilişkin kesin sonuçları ilan etti

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2019 18:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti. 31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde AK Parti yüzde 51,72, CHP yüzde 34,48, MHP yüzde 3,45, HDP yüzde 10,34 oranında oy aldı.

Son dakika: Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart seçimlerine ilişkin kesin sonuçları ilan etti

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği kesin seçim sonuçları ile ilgili il ve ilçe seçim kurulları tutanaklarının tamamlandığını içeren kararı yayınladı.

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde AK Parti yüzde 51,72, CHP yüzde 34,48, MHP yüzde 3,45, HDP yüzde 10,34 oranında oy aldı.

Kesin sonuçlara göre belediye başkanlıklarında AK Parti yüzde 54,76, CHP yüzde 17,71, MHP 17,20, HDP 4,21, İYİ Parti 1,77, Saadet Partisi 1,55 oy aldı.

31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre, belediye meclis üyeliklerinde AK Parti yüzde 49,04, CHP yüzde 22,24, MHP yüzde 13,59, İYİ Parti yüzde 5,26, HDP yüzde 5,93, Saadet Partisi yüzde 1,42, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,30 oranında asil üyelik kazandı.


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YSK 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi Yüksek Seçim Kurulu

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