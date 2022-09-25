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  4. SON DAKİKA | Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! Adalara zırhlı araç sevkiyatını İHA'lar görüntüledi

SON DAKİKA | Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! Adalara zırhlı araç sevkiyatını İHA'lar görüntüledi

25.09.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yunanistan'ın Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) uluslararası hukuka aykırı şekilde zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. İHA'lar tarafından görüntülenen sevkiyatta, çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi dikkati çekti. İşte Atina'nın skandal hamlesiyle ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | Yunanistan'dan Ege'de skandal hamle! Adalara zırhlı araç sevkiyatını İHA'lar görüntüledi

Son dakika haberine göre Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetleri görüntülendi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi.

SON DAKİKA | MİDİLLİ VE SİSAM'A ZIRHLI ARAÇ VE SİLAH SEVKİYATI

Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması dikkati çekti.

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GÜVENLİK KAYNAKLARI: "KABUL EDİLEMEZ"

Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi.

GASA'lara özellikle ABD tarafından hibe edilen silahların yerleştirilmeye çalışıldığını ifade eden kaynaklar, yapılan diyalog ve iyi komşuluk çağrılarına karşı NATO'da müttefik olan Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bu saldırgan eylemlerini "asla kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

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Yunanistan'ın bu iki adanın gayri askeri statüsünü uzun yıllardır ihlal ettiğini, buralara silah konuşlandırdığını vurgulayan güvenlik kaynakları, bu son sevkiyatlarla da ABD'nin hibe ettiği taktik tekerlekli zırhlı araçlarla bu adalardaki araçların bazılarını değiştirdiğine dikkati çekti.

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'SALDIRGAN VE HUKUKSUZ FAALİYETLER İÇİNDE OLDUĞUNUN AÇIK GÖSTERGESİ'

Türkiye'nin sorunların diyalog ve uluslararası hukuk kapsamında çözüme ulaşmasına yönelik çabalarının yanı sıra çözüm için bir araya gelinmesine yönelik davetlerini hatırlatan kaynaklar, "Yunanistan'ın tüm davetlere karşılık toplantılara dahi katılmaması ve bu tarz provokasyonları yapması tansiyonu kimin artırdığının, kimin uzlaşmaz, saldırgan ve hukuksuz faaliyetler içinde olduğunun açık göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Adalar Yunanistan İHA ege zırhlı araç
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