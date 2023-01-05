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  4. SON DAKİKA | Yunanistan'dan Türk balıkçı teknelerine taciz! Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti

SON DAKİKA | Yunanistan'dan Türk balıkçı teknelerine taciz! Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti

05.01.2023 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Aydın açıklarında Türk balıkçı teknelerini taciz ettiği bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tacizin engellendiğini açıkladı. Öte yandan ekiplerin, Yunan botunu bölgeden uzaklaştırdığı anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk balıkçı teknelerine gerçekleştirilen taciz teşebbüsü Türk Sahil Güvenlik botu tarafından engellendi.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5 Ocak tarihinde saat 12.02’de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.

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Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Yunanistan sahil güvenlik taciz

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