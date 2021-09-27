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  4. Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem (son depremler)

Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem (son depremler)

27.09.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğüyle ilgili farklı açıklamalar gelirken, bölgede mal ve can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem (son depremler)

Girit Adası'ndaki depremin büyüklüğünü AFAD 5.7, Kandilli Rasathanesi 5.8 olarak duyururken, Reuters depremin büyüklüğünün 6.5 olduğunu belirtti.

Deprem yerin 2 km altında meydana geldi. Bölgeden henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

DEPREM

UZMANLAR UYARIYOR

Habertürk TV Atina Muhabiri Taki Berberakis, depremin denizde değil karada meydana geldiğini söyledi.

Henüz olumsuz bir bilgi gelmediğini söyleyen Berberakis, "Deprem uzmanları arka arkaya çok artçı olacak uyarısında bulundu. Yunan Sismoloji Merkezi depremin 5.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu" dedi.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN (AFAD)

AFAD

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN (KANDİLLİ RASATHANESİ)

KANDIILI

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Anahtar Kelimeler:
deprem Yunanistan
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