Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem (son depremler)

Girit Adası'ndaki depremin büyüklüğünü AFAD 5.7, Kandilli Rasathanesi 5.8 olarak duyururken, Reuters depremin büyüklüğünün 6.5 olduğunu belirtti.

Deprem yerin 2 km altında meydana geldi. Bölgeden henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

UZMANLAR UYARIYOR

Habertürk TV Atina Muhabiri Taki Berberakis, depremin denizde değil karada meydana geldiğini söyledi.

Henüz olumsuz bir bilgi gelmediğini söyleyen Berberakis, "Deprem uzmanları arka arkaya çok artçı olacak uyarısında bulundu. Yunan Sismoloji Merkezi depremin 5.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu" dedi.





