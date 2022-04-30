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  4. Son dakika! Yunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Belgelerde yer aldı: Türkiye'yi hedef almışlar

Son dakika! Yunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Belgelerde yer aldı: Türkiye'yi hedef almışlar

30.04.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak bir tatbikatta, büyük bir skandal ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, tatbikata yönelik hazırlanan belgelerde Türkiye'yi hedef konuların yer aldığının tespit edildiği, bunun üzerine de Türk Hava Kuvvetlerinin tatbikattan çekildiği ortaya çıktı.

Son dakika! Yunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Belgelerde yer aldı: Türkiye'yi hedef almışlar

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye'nin, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak olan tatbikattan çekildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yunanistan’ın ev sahipliğinde yapılacak bir tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede, Türkiye’yi hedef alan konuların yer aldığının tespit edilmesi üzerine Türk Hava Kuvvetlerinin tatbikattan çekildiği ortaya çıktı. 22 Nisan’da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan
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