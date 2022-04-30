Son dakika! Yunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Belgelerde yer aldı: Türkiye'yi hedef almışlar

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye'nin, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak olan tatbikattan çekildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yunanistan’ın ev sahipliğinde yapılacak bir tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede, Türkiye’yi hedef alan konuların yer aldığının tespit edilmesi üzerine Türk Hava Kuvvetlerinin tatbikattan çekildiği ortaya çıktı. 22 Nisan’da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi."

