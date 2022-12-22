SON DAKİKA | Yunanistan ölüme terk etti! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: İkisinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Aydın açıklarında Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 43 düzensiz göçmen kurtarılmış, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.



