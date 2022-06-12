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  4. SON DAKİKA | Yunanistan-Türkiye gerilimi tırmanıyor! Hem tehdit hem provoke edip, Türkiye sınırına hendek kazıyorlar

SON DAKİKA | Yunanistan-Türkiye gerilimi tırmanıyor! Hem tehdit hem provoke edip, Türkiye sınırına hendek kazıyorlar

12.06.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yunanistan, Ege ve Akdeniz'deki tahriklerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye ile artan gerilim sonrası sıcak çatışma ihtimaline karşı Meriç Nehri'ne hendek kazmaya başladı. Yunan medyası, olası bir savaş ihtimaline karşı Türk kara kuvvetlerinin ilerleyişini durdurmak için sınır hattına 135 kilometrelik tanksavar hendek kazıldığını yazdı. Emekli bir Yunan komutan da İstanbul'daki boğaz köprülerini vurmakla tehdit etti. Artan gerilim sonrası ABD'den yeni bir açıklama geldi.

SON DAKİKA | Yunanistan-Türkiye gerilimi tırmanıyor! Hem tehdit hem provoke edip, Türkiye sınırına hendek kazıyorlar

Türkiye-Yunanistan gerilimi giderek tırmanırken; Atina, askeri hareketlilik ve sıcak çatışma ihtimaliyle hazırlığa geçti. Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokatif hareketlerine Türkiye'yle sınır olan Meriç Nehri kıyısını da ekledi. Bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, geniş kapsamlı bir hareketlilik yaşandığı gözlendi. Öte yandan Emekli Koramiral Egkolfopoulos de Türkiye'yi adeta tehdit ederek "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte gündem yaratacak gelişmelerin detayları...

ERDOĞAN: "ARTIK BENİM İÇİN MİÇOTAKİS YOK!"

Ege'de adaların silahsızlandırılmasını bozan Yunanistan, günlerdir Türkiye'yi tahrik ediyor. Bu tahrike karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ı uyararak, "Kendine gel. Türkiye adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendine tanıdığı hakları kullanmaktan geri durmayacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Artık benim için Miçotakis yok!” açıklaması ise, Yunanistan’ı şok etti, kamuoyundaki tehdit algısını yükseltti.

YUNANİSTAN MERİÇ NEHRİNE HENDEK KAZIYOR

Karşılıklı sert açıklamalar sürerken, sahada da hareketlilik gözlendi. Yunan medyasına göre sınır hattını oluşturan Meriç nehri kıyısına tanksavar hendekler kazılmaya başlandığını bildirildi.

GENİŞLİĞİ 32, DERİNLİĞİ 7 METRE

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Meriç sınır hattının Sofulu köyü bölgesindeki çalışmalarına son dönemde hız verdi. Tanksavar hendekler Türkiye-Yunanistan kara sınırının 135 kilometresini kapsıyor. Genişliği 32, derinliği 7 metre.

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AMAÇ, OLASI BİR ÇATIŞMA HALİNDE TÜRK KARA KUVVETLERİNİ ENGELLEMEK

Bölgede onlarca askeri araç ve iş makinası çalışıyor. Proje 2010 yılında planlanmıştı, ancak yapımına yeni başlandı. Tanksavar hendeklerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Yunanistan'ın amacı sıcak çatışmada Türkiye'den Yunanistan'a olası geçişlerin engellenmesi.

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EMEKLİ YUNAN KOMUTANDAN KÜSTAH TEHDİT

Ege Denizi'ndeki gayri askeri statüdeki adalara silah yığan Yunanistan'dan kışkırtıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emekli Koramiral Egkolfopoulos, katıldığı programda "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan’ı bölgede barış ve güvenlik için birlikte çalışmaya ve aralarındaki ayrılıkları diplomatik yoldan çözmeye çağırdı.

Yapılan açıklamada "NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye’yi bölgede barış ve güvenliğin muhafazası için birlikte çalışmaya ve aralarındaki görüş ayrılıklarına diplomatik yoldan çözümler üretmeye teşvik etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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