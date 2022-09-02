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Son dakika: Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban serbest bırakıldı

02.09.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verilen Ünsal Ban, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiri konularak, serbest bırakıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban serbest bırakıldı

Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ban ve beraberindeki 3 şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

DW

Adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Ban "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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SORUŞTURMA SÜRECİ

Şüpheli Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşıyla paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları nedeniyle 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildi.

Aynı gün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde şoförü Ahmet K. ile yakalanan Ban, kara yoluyla Ankara'ya getirildi.

SCA

Ahmet K'nin Gölbaşı ilçesindeki evine arama yapmak için giden polis ekipleri, zanlının eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H'yi bazı evrak ve dijital materyali bahçede yakarken yakaladı.

Bu eylemleri nedeniyle söz konusu isimler de soruşturmaya dahil edildi. (AA)

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