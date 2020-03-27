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  4. Son dakika! Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi

Son dakika! Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 11:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Son dakika! Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşma sonrası, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'BUGÜNE KADAR 50 VATANDAŞIMIZI VİRÜS SEBEBİYLE KAYBETMİŞ BULUNUYORUZ'

Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarıyla ilgili soru üzerine Kıran, "Maalesef sayı artıyor. Bugün itibarıyla bize intikal eden bilgilere göre 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Keza dünyanın farklı ülkelerinde sonuçları pozitif çıkan vatandaşımız var. 151 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Onların durumlarını da yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yardıma ihtiyacı olan vatandaşların durumlarıyla bizzat ilgilendiğini, cenazelerin defninden Türkiye'ye ulaştırılmasına kadar her süreci yakından takip ettiğini aktardı.

Kıran, "Bu vesileyle gerek ülkemizde gerek yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA


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