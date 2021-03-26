Son Dakika: Yüz yüze eğitime kar engeli! Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı il genelini beyaza bürüdü. Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 26 Mart Cuma 1(Bir) gün ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

KONYA'DA 8 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Konya'da 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Beyşehir, Derebucak, Seydişehir, Bozkır, Karapınar, Taşkent, Hadim ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

Kaynak: İHA-DHA





