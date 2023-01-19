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Son dakika: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı! "Eğer bunları yaparsanız destekleriz"

19.01.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, CHP'nin Atatürk'ün kurduğu milli ünitern, laik devletten yana olması ve özerklik çabalarının desteklenmemesi halinde Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Son dakika: Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı! "Eğer bunları yaparsanız destekleriz"

Son dakika haberi: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken çağrı yaptı. Özdağ, konuşmasında Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi için şartlar sundu. İşte haberin detayları...

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KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI YAPTI

"Bugün size yapacağım açıklamalar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı niteliği taşıyor." diyen Ümit Özdağ, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı olarak size bir öneride bulunmak istiyorum. Çevrenizde, Türk bayrağına tahammül edemeyen PKK artıklarının varlığını görüyoruz. Yine AKP rejimini inşa eden saray artığı siyasetçileri görüyoruz. FETÖ'yle iltisaklı sözde politikacıları görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün partisinin genel başkanı olduğunuzu hatırlayın lütfen. Onun koltuğunda oturuyorsunuz. Bu PKK artıklarını, saray rejimi artıklarını, FETÖ artıklarını yanınızdan uzaklaştırın ve tasfiye edin. Parlamenter demokrasiye geçiş belgesi adında yayınladığınız belgede 1921 Anayasası'ndan hareket ettiğinizi açıklamıştınız. Bunun devleti yeniden kurmak olduğunu siz de biliyorsunuz."

dw

İŞTE ÖZDAĞ'IN KILIÇDAROĞLU'NA SUNDUĞU ŞARTLAR

"Atatürk'ün kurduğu devleti sorgulamak kimsenin haddi değildir, hele Atatürk'ün kurduğu partinin hiç değildir." diyen Özdağ, CHP'ye çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"1924 Anayasası'nı temel aldığınızı açıklayın. Milli ünitern ve laik devletten yana olduğunuzu, özerklik çabalarını desteklemeyeceğinizi açıklayın. Türkiye'yi örtülü bir istila altına alan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın gerekirse zorla ülkelerine yollanarak Türkiye'nin örtülü istilasını durdurma projesini benimsediğinizi açıklayın. Eğer bunları yaparsınız, kaybettiğiniz oyun çok daha fazlasını Türkiye Cumhuriyeti'ne sadık, Atatürk'e sadık yurttaşlardan alacağınız oylarla telafi edeceksiniz. Biz Zafer Partisi olarak makam mevki kavgası vermiyoruz, vatan kavgası veriyoruz.

Siz bu ilkeleri desteklerseniz, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkarsanız, o zaman Zafer Partisi olarak sizi destekleriz. Aynı zamanda Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, benim aracılığımla sizi destekleyeceğini söyledi. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz de, eğer bu ilkelere sahip çıkarsanız, hiçbir şey talep etmeden sizi destekleyeceğini ifade etti."

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