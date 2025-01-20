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  4. SON DAKİKA | Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA | Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.01.2025 10:05
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Son dakika: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaretten' resen soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA | Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025’de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

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İŞTE O SÖZLER!

Özdağ, Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada "Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ
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