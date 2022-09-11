HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA| Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetleri tamamen durdu

SON DAKİKA| Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetleri tamamen durdu

11.09.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki operasyonların tamamen durdurulduğu açıklandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporijya ile ilgili hazılardığı raporda "Tüm ilgili tarafların, Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde nükleer güvenlik ve emniyeti koruma bölgesinin oluşturulması hususunda anlaşması gerekir" ifadelerine yer vermişti.

SON DAKİKA| Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetleri tamamen durdu

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ediyor. Bölgeden gelen yeni habere göre Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki operasyonların tamamen durdurulduğu açıklandı.

2022-09-11T055002Z_2_LYNXMPEI8A018_RTROPTP_4_UKRAINE-CRISIS-ZAPORIZHZHIA-IAEA

Reuters'ın haberine göre santralden sorumlu devlet kurumu Energoatom, santralin altıncı ünitesinin elektrik şebekesinin bağlantısını kestiğini duyurdu.

"SANTRALİ KAPATABİLİRİZ"

Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği Başkan Vekili Oleh Korikov, geçtiğimiz günlerde Ukrayna topraklarında bulunan Rus kontrolü altında Zaporijya Nükleer Santrali hakkında, “Santralin kapatılmasını gerektiren nedenler ortaya çıkarsa santrali kapatabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'dan Zaporijya Nükleer Santrali açıklaması! "Durum zor"Rusya'dan Zaporijya Nükleer Santrali açıklaması! "Durum zor"

UAEA'DAN ZAPORİJYA RAPORU

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Zaporijya ve Çernobil başta olmak üzere Ukrayna’daki nükleer santral ve tesislere ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Raporda, nükleer santralin fiziksel bütünlüğünün korunamamasının ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çekilerek, çatışmaların neden olduğu hasarların radyasyon seviyesini şimdilik etkilemediği, ancak çatışmaların sürmesi durumunda nükleer acil duruma yol açabilecek gelişmelerin yaşanma tehlikesinin devam ettiği vurgulanmıştı.

Ajansın santrale gönderdiği misyonun hasar gören yapılara ilişkin çalışmalara başladığı, nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli desteğin verildiği belirtilen raporda, taraflara atılması gereken önemli adımlara ilişkin de tavsiyelerde bulunulmuştu.

TARAFLARA GÜVENLİ BÖLGE ÇAĞRISI

Ajans, santralin bulunduğu tesis ve çevresine zarar verilmemesi, çalışanların güvenliği ve fiziksel bütünlüğün muhafaza edilebilmesi için taraflara saldırıların derhal durdurulması tavsiyesinde bulunurken, "Bunun için tüm ilgili tarafların, Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde nükleer güvenlik ve emniyeti koruma bölgesinin oluşturulması hususunda anlaşması gerekir" ifadesine yer verilmişti.

Nükleer santralin sorunsuz çalışması için çalışanların fiziki ve psikolojik durumlarının göz önünde tutulması ve olası bir tehlikenin yaşanmaması için her türlü baskıdan kaçınılması uyarısında bulunulan raporda, çalışanlar için aile desteği de dahil normal çalışma koşullarının yeniden sağlanması ve santralin yeniden Ukraynalı yetkililerin idaresine bırakılmasının önemine işaret edilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze tarihi belli oldu!Hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze tarihi belli oldu!
'Toplu mezar' paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı! Sabıkası kabarık çıktı, gözaltına alındı'Toplu mezar' paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı! Sabıkası kabarık çıktı, gözaltına alındı
"Şehitlikte toplu mezar" iddialarıyla ilgili Belediyeden açıklama"Şehitlikte toplu mezar" iddialarıyla ilgili Belediyeden açıklama
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika | AK Parti ve MHP, Tunç Soyer'in sözlerine tepki göstermişti! Canlı yayında yanıt verdi: "Osmanlı ile niye meselemiz olsun"

Son dakika | AK Parti ve MHP, Tunç Soyer'in sözlerine tepki göstermişti! Canlı yayında yanıt verdi: "Osmanlı ile niye meselemiz olsun"

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

Ünlü balıkçıda ortalık karıştı! Başında bardak kırılan şahıs silahla ateş etti...

Ünlü balıkçıda ortalık karıştı! Başında bardak kırılan şahıs silahla ateş etti...

Hollanda'yı salladılar! Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup...

Hollanda'yı salladılar! Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup...

Tüm stadyum buz kesti! Oyun bir anda durdu...

Tüm stadyum buz kesti! Oyun bir anda durdu...

Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar!

Yunanistan ateş açtı, Türkiye devreye girince kaçtılar!

İlginizi Çekebilir

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.