Son dakika | Zaza Doğan çetesi çökertildi! Onlarca kişi yakalandı: İstanbul merkezli 4 ilde operasyon

Son dakika haberi: Yurt içinde çetelere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son operasyon İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleşti.

İSTANBUL'DA TERÖR ESTİRİYORLARDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli yakalandı" detaylarını aktardı, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Organize suç örgütünün, İstanbul ili genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma amaçlı toplamda 6 adet farklı iş yerleri ve ikametlere silahla ateş ettikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları, 2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi ve Zaza Doğan organize suç örgütüne yönelik, İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibarıyla 8 adet tabanca ve 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Yerlikaya, paylaşımında operasyonlardan görüntülere de yer verdi.

İSTANBUL MERKEZLİ 4️⃣ İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA “ZAZA DOĞAN” ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️



OPERASYONLAR SONUCUNDA 4️⃣7️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR❗️



Liderliğini Doğan Aykut’un yaptığı “ZAZA DOĞAN” organize suç… pic.twitter.com/w4Mcmtyanv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2023







