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  4. Son dakika! Zelenski'den yeni açıklama: Silah bırakmayacağız

Son dakika! Zelenski'den yeni açıklama: Silah bırakmayacağız

26.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı son dakika açıklamasında silah bırakmayacaklarını söyledi. Tiwtter'den videolu mesaj yayınlayan Zelenski, "Fake haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız." dedi.

Son dakika! Zelenski'den yeni açıklama: Silah bırakmayacağız

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali üçüncü gününde devam ederken, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı Tiwtter'dan videolu mesaj yayınlayan Zelenski özetle şu ifadeleri kullandı:

Herkese günaydın. Fake haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Silahlarımız gücümüzdür. Burası bizim toprağımız. Ülkemiz. Bizim çocuklarımız. Bütün bunları koruyacağız.

ABD'NİN TAHLİYE TALEBİNE OLUMSUZ YANIT VERMİŞTİ

ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenski'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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