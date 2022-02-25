Son dakika: Zelenskiy, "Başkente girdiler" diyerek uyardı! "Evinizden çıkmayın"

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Zelenskiy saldırılarda, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Öte yandan Zelenskiy, başkent Kiev'e sabotajcı grupların girdiğini bildirerek, Ukrayna halkına dikkatli olma çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus saldırısının ilk gününde ulusa seslendi.

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Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

SİTEM ETTİ

Zelenskiy, Zelenskiy, "Yalnız kaldık. Kimse bizim için savaşmak istemiyor. Bizi NATO'ya almak istemiyorlar, güvenlik garantisi vermekten korkuyorlar." ifadelerini kullanarak, ABD ve NATO'ya sitem etti.

"DİKKATLİ OLUN"

Zelenskiy, Kiev'e yaklaşan Rus birliklerinin olduğunu ve başkente sabotajcıların girdiğini bildirerek, "Bu yüzden dikkatli olun ve sokağa çıkma yasağına uyun." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Zelenskiy, "Halkımla birlikte başkentte kalıyorum, ailem de Ukrayna'da." ifadelerini kullandı.

