Son Dakika: Zelenskiy'den Avrupa Parlamentosu'nda önemli açıklamalar! Ayakta alkışlandı

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy'nin açıklamalarından satırbaşları;

Sınır bölgesinde ciddi bir trajedi yaşanıyor. 20’den fazla üniversite var. Gerçekten eski dönemde bu şehirlerde insanlar bir araya kutlamalar şenlikler için gelirdi. Avrupa’nın en büyük meydanına sahibiz. Özgürlük meydanından bahsediyorum ve bu sabah meydana 2 tane füze atıldı onlarca insan hayatını kaybetti işte özgürlüğün bedeli bu ama kimse bizim özgürlüğümüzü engellemeye kalkamaz. Bütün meydanlarda biz bu mücadeleyi vereceğiz ve Ukrayna’daki tüm meydanlara bundan böyle özgürlük meydanı adı verilecek.

Bu füzeleri attılar ve 16 çocuk hayatını kaybetti dün. Muhtemelen Putin biz askeri hedefleri tankları vuruyoruz diyecek ama 16 çocuk öldü dün hangi askeri hedeflerden bahsediyorsunuz.

Biz Avrupa Birliği’ne girersek Avrupa bizimle birlikte çok daha güçlü olacaktır. Biz gücümüzü ispat ettik siz de bizim yanımızda olduğunuzu ve bizi yalnız bırakmayacağınızı gösterin. Sizler de Avrupalı olduğunuzu bize kanıtlayın. Yaşam ölümden önce gelecek, karanlık aydınlığa çıkacak. Zafer bizimle olsun.

Zelenskiy'nin açıklamaları Avrupa Parlamentosu'nda ayakta alkışlandı.



