Son dakika: Zelenskiy'den flaş Kırım ve Donbas açıklaması

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın saldırıları 1. günde devam ederken, Kırım ve Donbas bölgesi konusunda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İki bölgenin tanınıp tanınmayacağına ilişkin bir soruya Zelenskiy, "Tartışabiliriz" yanıtını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Amerikan ABC kanalına özel açıklamalarda bulundu.

David Muir'in sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Kırım, Donbas'ın (Donetsk ve Luhansk) tanınmasına ilişkin soruyu, "Bunu tartışabiliriz ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz." sözleriyle yanıtladı.

Kremlin'in saldırıları durdurmak talep ettiği şartları hatırlatan Muir, "Kırım'ın ve iki ayrılıkçı bölgenin (Donetsk ve Luhansk) tanınmasına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesajınız nedir?" sorusuna Zelenskiy şöyle yanıt verdi:

"Ben güvenlik garantilerinden bahsediyorum. İşgal edilen ve tanınmayan bölgeleri sadece Rusya tanıyor. Bunu tartışabiliriz ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz. Benim için önemli olan bu bölgelerde Ukrayna ile birlikte yaşamak isteyen insanlar. Bu cevaplaması zor bir soru. Putin'in konuşmaya ve diyaloğa başlamaya hazır olması gerekiyor"

RUSYA, ŞARTLARINI AÇIKLAMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Ukrayna’ya karşı operasyonu durdurmak için şartlarını ilk kez açıkça dile getirdi.

Ukrayna'nın herhangi bir ittifaka katılma hedefini reddetmesi yönünde anayasayı değiştirmesini, yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Rus toprağı olduğunu, ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasını isteyen Rusya, bu şartların kabul edilmesi halinde çatışmaları hemen durduracağını vurguluyor.

Rusların ültimatomlarına karşı olduğunu belirten Kiev yönetimi, Ukrayna topraklarında çatışmaların durması, Rus askerlerinin Kırım ve Donbas dahil Ukrayna topraklarını tamamen terk etmesini istiyor.



