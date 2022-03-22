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Son dakika | Zelenskiy'e suikast son anda önlendi! Detaylar şoke etti, bir ilk...

22.03.2022 06:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’e yönelik suikast girişimi son anda önlendi. Ukrayna istihbaratı, söz konusu suikast girişimi için Rus istihbaratının ilk kez harekete geçtiğini duyurdu. Suikastçinin dairesinde yapılan aramada ele geçirilen silahlar basınla paylaşıldı.

Son dakika | Zelenskiy'e suikast son anda önlendi! Detaylar şoke etti, bir ilk...

Son dakika: Ukrayna işgalinde karşılaştığı direnişi kırmak için her yol deneyen Rusya, son olarak Ukrayna lideri Zelenskiy’i öldürmek için harekete geçti. Rus istihbaratının suikast için ilk kez net bir adım attığı belirtilirken, suikast timi hazırlayan şahıs Ukrayna istihbaratı tarafından yakalandı. Yakalanan suikastçinindairesinde yapılan aramada çok sayıda suikast silahı ve çok sayıda silah susturucusu ele geçirildi.

SON DAKİKA: ZELENSKİY'E SUİKAST GİRİŞİMİ! BİR İLK...

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Rusya’nın hedefinde olmaya devam ediyor. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Başkanlık Ofisi’nde Rusya’ya karşı direnişi yöneten Zelenskiy’ye suikast düzenlemesi için Rus istihbaratının ilk kez harekete geçtiği ifade edildi.

SUİKAST SİLAHLARI VE SUSTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Ukraynalı Gazeteci Vitaly Glagola tarafından duyurulan bilgiye göre, Ujgorod kentinde Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) bağlı suikast ve keşif grubunun bir üyesi Ukrayna istihbaratı tarafından takibe alındı. Ukrayna İstihbaratı’na mensup ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın yaşadığı dairede yapılan armada, aralarında keskin nişancı dürbünlü ve susturucu takılı uzun namlulu bir tüfek, susturuculu bir kalaşnikof ve bir tatar yayı (arbalet) dahil olmak üzere çok sayıda suikast silahı ve çok sayıda silah susturucusu ile birçok el bombası ve çeşitli çaplarda çok sayıda mermi ve mühimmat ele geçirildi.

25 KİŞİLİK SUİKAST TİMİ HAZIRLIĞI

Ukrayna basınına göre yakalanan şahsın ilk amacının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e suikast düzenlemek, ikinci amacının ise Kiev’deki bazı önemli kamu alanlarına saldırı yapmak için 25 kişilik bir tim kurmaya çalıştığı aktarıldı.

(İHA)

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Ukrayna son dakika haberi
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