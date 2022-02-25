Son dakika: Zelenskiy o iddiaları yalanladı! "Ülkemizi savunuyoruz"

Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun kuşattığı başkent Kiev'den videolu paylaşım yaptı. Sokakta korumaları olduğu tahmin edilen kişilerle video çeken Zelenskiy, Ukrayna halkına seslendi.

"ÜLKEMİZİ SAVUNUYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Buradayız, Kiev'deyiz. Tüm yetkililer askerler vatandaşlar burada. Ülkemizi savunuyoruz"

KİEV'İ KUŞATTILAR

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Rus ordusunun Kiev'e yönelik saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Kiev’e girmeye çalışan silahlı birlikler bulundu ve etkisiz hale getirildi. Bugün saat 15.00 itibarıyla 10 uçak 7 helikopter düşürüldü. Onlarca tank ve zırhlı araç imha edildi. Ruslar Minsk bir görüşme talep ettiler ama Ukrayna tarafının resmi cevabını bilmiyorum henüz. Eğer Rusya durmazsa daha fazla kayıp verecek. Biz kendi toprağımızdayız. Kimse bize emrivaki yapamaz. Türkiye’den insani yardım alma çalışmalarımız devam ediyor. Kızılay ilgili yardımları bölgeye getirmeye başladı."

