Son dakika: Zelenskiy sosyal medya hesabından duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şu anki durumu görüştüğünü belirtti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Şu anda konuşma hazırladıklarını aktaran Zelenskiy, akabinde Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme planlandığını ifade etti.

PUTİN DONETSK VE LUGANSK'I TANIMA KARARI ALMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

BIDEN'DAN TELEFON TRAFİĞİ

usya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk-Luhansk kararının ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Biden'ın ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de telefonla görüştüğü ifade edildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın Macron ve Scholz ile Ukrayna sınırında Rusya’nın devam eden gerilimi tırmandırması hakkında görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Liderler Başkan Putin’in Ukrayna’nın sözde DNR (Donetsk) ve LNR (Luhansk) bölgelerini ‘bağımsız’ olarak tanıma kararını şiddetle kınadılar. Sonraki adımlarda yanıtlarını nasıl koordine etmeye devam edeceklerini görüştüler” denildi.

BİDEN ZELENSKİY İLE DE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Biden’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Zelenskiy görüşmesine dair yapılan açıklamada, "Başkan Biden, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yeniden teyit etmek için görüştü” denildi.

Biden’ın, Putin’in kararını şiddetle kınadığı belirtilirken, ayrıca Zelenskiy’i, yaptırım uygulama planı da dahil olmak üzere ABD’nin yanıtı konusunda bilgilendirdiği ifade edildi.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI MILLEY UKRAYNALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde Donestk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararı ve buralara asker sevk etme talimatı üzerine Ukrayna Genelkurmay Başkanı Korgeneral Valery Zaluzhny ile telefonda görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede iki komutanın bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Butler, "Askeri liderler, Doğu Avrupa'daki güvenlik ortamına ilişkin görüşlerini ve değerlendirmelerini paylaştı. Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteği bir kez daha teyit etti. Ukrayna, NATO'nun önemli bir ortağıdır ve Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasında kritik bir rol oynamaktadır." ifadelerine yer verdi.

